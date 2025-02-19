ua en ru
Ср, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Сызранский НПЗ атаковали дроны: на объекте начался пожар

Среда 19 февраля 2025 03:27
UA EN RU
Сызранский НПЗ атаковали дроны: на объекте начался пожар Фото: губернатор утверждает, что на месте работают оперативные службы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 19 февраля не неизвестные дроны атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области. Россияне утверждают, что на объекте начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, местные жители рассказали каналу Mash, что в 02:45 по местному времени они слышали минимум три взрыва в районе НПЗ. На данный момент в районе объекта пожар. Также в соцсетях стали появляться первые кадры огня.

Тем времени губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил информацию и утверждает, что обошлось без пострадавших

"На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. В регионе сохраняется опасность атаки БпЛА", - заявил он.

Напомним, вчера Telegram-канал ASTRA подсчитал, сколько было атаковано нефтяных объектов в России с начала 2025 года. В частности, их было 16 в десяти областях страны агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НПЗ Пожар
NEWS
Длились почти 5 часов. Что известно о результатах переговоров в Саудовской Аравии между США и РФ
Длились почти 5 часов. Что известно о результатах переговоров в Саудовской Аравии между США и РФ
DAILY
Под носом у Ирана. Почему Трамп "замиряет" Ближний Восток и как это повлияет на войну в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Под носом у Ирана. Почему Трамп "замиряет" Ближний Восток и как это повлияет на войну в Украине