Важен голос украинцев: в Британии отреагировали на слухи о "мирном плане" США

Комментируя слухи о "мирном плане" США, он подчеркнул, что Британия разделяет стремление президента США Дональда Трампа положить конец войне РФ против Украины.

В то же время представитель офиса премьера Британии отметил, что Путин не прекращает войну и, вместо этого, продолжает запускать по Украине ракеты и дроны, убивая невинных украинцев, в том числе детей и пожилых людей.

"Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины. Мы неоднократно заявляли, что только украинский народ может определять свое будущее", - отметил он.

Также представитель офиса премьера Британии добавил, что Лондон продолжить поддерживать Украину и помогать ей обеспечивать себя военной техникой и ресурсами, необходимыми для защиты от продолжающейся агрессии. Также продолжится и давление на Россию, чтобы сократить доходы для финансирования войны.