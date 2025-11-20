Важливий голос українців: у Британії відреагували на чутки про "мирний план" США

Коментуючи чутки про "мирний план" США, він підкреслив, що Британія поділяє прагнення президента США Дональда Трампа покласти край війні РФ проти України.

Водночас представник офісу прем'єра Британії наголосив, що Путін не припиняє війни і, натомість, продовжує запускати по Україні ракети і дрони, вбиваючи безневинних українців, зокрема дітей і літніх людей.

"Ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру для України. Ми неодноразово заявляли, що тільки український народ може визначати своє майбутнє", - зазначив він.

Також представник офісу прем'єра Британії додав, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну і допомагатиме їй забезпечувати себе військовою технікою та ресурсами, необхідними для захисту від триваючої агресії. Також продовжиться і тиск на Росію, щоб скоротити доходи для фінансування війни.