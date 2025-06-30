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Чтобы благословили все 12 апостолов: какую молитву надо читать 13 июля

Понедельник 30 июня 2025 07:30
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Чтобы благословили все 12 апостолов: какую молитву надо читать 13 июля Какие молитвы читать на праздник 12 апостолов (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

30 июня, на следующий день после праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, почитается память всех остальных апостолов. Этот праздник называется Собор святых славных и всехвальных 12 апостолов Христовых и ему посвящены особые молитвы.

РБК-Украина рассказывает, что это за праздник и какие молитвы следует читать в этот торжественный день.

Собор 12 апостолов: что это за праздник

13 июля православные христиане восточного обряда отмечают Собор двенадцати святых апостолов - учеников Иисуса Христа. Этот праздник посвящен чествованию всех апостолов одновременно, на следующий день после Петра и Павла.

Впервые он упоминается уже в IV веке, как воспоминание о ближайших последователях Спасителя. Иисус собрал своих учеников среди простого народа, призвав их к великой миссии - проповедовать Божье Слово.

Апостолы оставили все ради Христа и отправились за Ним, неся людям веру, любовь и надежду. За верность своему призванию многие из них подверглись преследованиям и мученической смерти.

В течение года каждый апостол имеет отдельный день почитания. А 13 июля верующие вспоминают всех апостолов вместе, прославляя их великую жертву и духовную силу.

Как зовут всех апостолов и кем они были

Святой Петр (Симон)

Был рыбаком, которого Иисус назвал "скалой", на которой построит Свою Церковь. Считается первым Папой Римским и был распят в Риме вниз головой.

Святой Андрей Первозванный

Брат Петра, первый, кто последовал за Иисусом. Проповедовал в Скифии, погиб мученической смертью на кресте в форме буквы "Х".

Святой Иаков Старший

Брат Иоанна Богослова, один из трех ближайших учеников Христа. Был казнен в Иерусалиме - первый из апостолов, кто умер за веру.

Святой Иоанн Богослов

Единственный из апостолов, кто не претерпел мученической смерти. Автор Евангелия, трех посланий и книги Откровения.

Святой Филипп

Происходил из Вифсаиды, привел ко Христу Варфоломея. Проповедовал в Малой Азии, где был казнен на кресте.

Святой Варфоломей (Нафанаил)

Распространял христианство в Индии, Месопотамии и Армении. Принял жестокую смерть - с него содрали кожу, а затем обезглавили.

Святой Матфей (Левий)

Бывший мытарь, призванный Иисусом служить людям. Написал одно из Евангелий и погиб мученической смертью в Эфиопии.

Святой Фома

Сначала сомневался в Воскресении, но потом провозгласил веру сильнейшими словами. Проповедовал вплоть до Индии, где был убит копьем.

Святой Иаков Младший

Возглавлял Иерусалимскую общину христиан. Погиб мученической смертью: его сбросили из храма и добили камнями.

Святой Иуда Фаддей

Брат Иакова Младшего, автор апостольского послания. Проповедовал в Армении и Персии, где был убит вместе с Симоном Зилотом.

Святой Симон Зилот (Кананит)

Проповедовал во многих странах, включая Египет и Месопотамию. Его мученическая смерть стала символом верности даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Святой Матфей

Был избран на место Иуды Искариота путем жребия после Вознесения Христа. Проповедовал в Иерусалиме и Эфиопии, где погиб мученической смертью.

Чтобы благословили все 12 апостолов: какую молитву надо читать 13 июляИкона 12 апостолов (изображение: Википедия)

Молитва на праздник 12 апостолов

О, святые апостолы Христовы: Петр и Андрей, Иаков и Иоанн, Филипп и Варфоломей, Фомо и Матфей, Иаков и Иуда, Симон и Матфей!

Услышьте наши молитвы и воздыхания, сердцем скорбным ныне принесенные, и помогите нам, рабам Божиим (имена), вашим всемощным пред Господом ходатайством, избавиться от всякого зла и вражеской лести, твердо же преданную вами веру православную хранить, в ней же вашим заступничеством ни панами, ни укором, ни мором, никаким гневом от Творца нашего умаления не будем.

Но мирное поживем житие и сподобимся видеть благая на земле живых, прославляя Отца и Сына и Святого Духа, Единого в Троице славимаго Бога, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".

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