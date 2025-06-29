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Церковные праздники в июле 2025: полный список по новому календарю

Воскресенье 29 июня 2025 07:30
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Церковные праздники в июле 2025: полный список по новому календарю Некоторые дни июля - особенно важны для верующих (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Следить за всеми праздниками, постами или другими важными датами верующим помогает новоюлианский календарь, на который Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла с сентября 2023 года.

Подробнее о том, какие дни являются самыми важными для украинцев в течение второго летнего месяца - июля 2025 года, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Самые важные дни июля по церковному календарю

Согласно действующему церковному календарю, упоминания о тех или иных святых, праведниках, великомучениках или других знаковых для верующих лицах приходятся практически на каждый день года.

Между тем определенные даты или целые периоды отличаются от других своей значимостью и особыми традициями (это могут быть, например, посты, памятные или поминальные дни, а также общеизвестные праздники).

В течение июля 2025 года больших церковных праздников будет не так уж и много (по сравнению с другими месяцами), однако некоторые дни будут для верующих особенно важными.

Так, например, в этот период вспоминаются известные мученики и отмечаются дни крещения Руси-Украины и пророка Ильи.

2 июля (среда) - Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V). Святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси (1431). Святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца (1966).

Церковные праздники в июле 2025: полный список по новому календарюПоложение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне вспоминают 2 июля (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

6 июля (воскресенье) - 4-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 3. Обретение мощей праведной девы Юлиании, княгини Ольшанской (XIII).

7 июля (понедельник) - 5-я неделя по Пятидесятнице.

11 июля (пятница) - Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, через которое православие утвердилось (451). Равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, в святом крещении Елены (969).

13 июля (воскресенье) - 5-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 4. Память святых отцов шести Вселенских соборов. Собор архангела Гавриила.

Церковные праздники в июле 2025: полный список по новому календарюДень памяти святых отцов шести Вселенских соборов приходится на 13 июня (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

14 июля (понедельник) - 6-я неделя по Пятидесятнице. Благоверного Оскольда, первомученика Киевского, в святом крещении Николая (882).

15 июля (вторник) - Равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Василия (1015). День крещения Руси-Украины.

Церковные праздники в июле 2025: полный список по новому календарюДень крещения Руси-Украины - 15 июля (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

20 июля (воскресенье) - 6-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 5. Пророка Илии (IX в. до Рождества Христова). Обретение мощей преподобномученика Афанасия Берестейского (1649).

21 июля (понедельник) - 7-я неделя по Пятидесятнице.

22 июля (вторник) - Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины (I).

23 июля (среда) - Почаевской иконы Божией Матери (1675).

24 июля (четверг) - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, в святом крещении Романа и Давида (1015).

25 июля (пятница) - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Церковные праздники в июле 2025: полный список по новому календарюУспение матери Пресвятой Богородицы упоминается 25 июля (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

27 июля (воскресенье) - 7-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 6. Великомученика и целителя Пантелеймона (305).

28 июля (понедельник) - 8-я неделя по Пятидесятнице.

31 июля (четверг) - Предпразднство изнесения древ честного и животворящего Креста Господня. Заговенье на Успенский пост.

Напомним, ранее в Православной Церкви Украины развенчали распространенный миф о человеческой судьбе и напомнили о величайшем Божьем даре и учении о Божьем Промысле.

Кроме того, в ПЦУ объяснили, кто такие бесы, как с ними бороться и стоит ли бояться проклятий.

Читайте также, что такое Спас (с точки зрения ПЦУ), почему в этот день в храм приносят те или иные плоды, а также на какие именно даты приходятся Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в 2025 году.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ).

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