Важно не само село. Эксперт объяснил, насколько значимым является освобождение Работино

Освобождение села Работино в Запорожской области является важным результатом во время наступления ВСУ, однако необходимо сконцентрироваться на том, что украинские бойцы подошли вплотную ко второй линии обороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военного эксперта Алексея Гетьмана .

Он уточняет, что с военной точки зрения село как таковое почти ничего не дает. Гораздо важнее - квадратные километры и что на них находится.

"Почему село не имеет принципиального значения? Конечно, важно, что мы его освободили. Но мы боремся не за отдельные села, мы пытаемся прорвать мощную оборону. Поэтому надо сосредотачиваться не на самом Работино, а на том, что мы прошли первую линию, вплотную подошли ко второй, а в некоторых местах скоро начнем прорывать и ее", - подчеркнул он.

Подобные примеры уже были во время войны

По его словам, военным важнее сделать все, чтобы врагу было труднее передвигаться, подвозить боекомплект и так далее. По этой причине в первую очередь берутся под контроль дороги и господствующие высоты.

"Вспомните, как это было под Бахмутом, а до этого под Северодонецком и Лисичанском. Ожесточенные бои велись не как за сами города, как за дороги, которыми они снабжались", - добавил он.

Отметим, ранее сообщалось о прорыве первой линии в Работино с окопами, плотными минными полями и замаскированными огневыми точками. На прошлой неделе - говорили о выходе на вторую, где размещены мотострелковые подразделения, танки и артиллерия.

Освобождение села Работино

В конце июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продвинулись по направлению к Работино. 22 августа стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

На следующий день наши защитники подняли украинский флаг над селом. Сегодня же в Минобороны официально подтвердили освобождение населенного пункта.

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