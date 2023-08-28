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Важливе не саме село. Експерт пояснив, наскільки значущим є звільнення Роботиного

Запорізька область, Понеділок 28 серпня 2023 19:29
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Важливе не саме село. Експерт пояснив, наскільки значущим є звільнення Роботиного Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський, Данило Крамаренко
Експерт: Олексій Гетьман

Звільнення села Роботине в Запорізькій області є важливим результатом під час наступу ЗСУ, однак необхідно сконцентруватися на тому, що українські бійці підійшли впритул до другої лінії оборони окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військового експерта Олексія Гетьмана.

Він уточнює, що з воєнної точки зору село як таке майже нічого не дає. Набагато важливіше - квадратні кілометри та що на них знаходиться.

"Чому село не має принципового значення? Звичайно, важливо, що ми його звільнили. Але ж ми боремося не за окремі села, ми намагаємося прорвати потужну оборону. Тому треба зосереджуватися не на самому Роботиному, а на тому, що ми пройшли першу лінію, впритул підійшли до другої, а в деяких місцях скоро почнемо проривати і її", - наголосив він.

Подібні приклади вже були під час війни

За його словами, військовим важливіше зробити все, щоб ворогові було важче пересуватися, підвозити боєкомплект і таке інше. З цієї причини в першу чергу беруться під контроль дороги та панівні висоти.

"Згадайте, як це було під Бахмутом, а до цього під Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Запеклі бої велися не як за самі міста, як за дороги, якими вони постачалися", - додав він.

Зазначимо, раніше повідомлялося про прорив першої лінії в Роботиному з окопами, щільними мінними полями та замаскованими вогневими точками. Минулого тижня - говорили про вихід на другу, де розміщено мотострілецькі підрозділи, танки та артилерія.

Звільнення села Роботине

Наприкінці липня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська просунулися у напрямку Роботиного. 22 серпня стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом. Сьогодні ж у Міноборони офіційно підтвердили звільнення населеного пункту.

Більш детально про те, що це означає, як далі розвиватимуться події на півдні та що може зупинити наступ на Токмак - у матеріалі РБК-Україна.

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