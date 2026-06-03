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Важная веха на пути в ЕС: Брюссель готовит начало переговоров с Украиной

23:56 03.06.2026 Ср
1 мин
С каких именно сложных вопросов начнутся дискуссии?
aimg Екатерина Коваль
Фото: первый этап переговоров охватит фундаментальные вопросы (Getty Images)

Председательство Кипра в Совете ЕС 3 июня начало подготовку к формальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председательства Кипра в Совете ЕС.

Что произошло

Кипрское председательство инициировало подготовительный процесс для формального открытия первого кластера переговоров о членстве Украины и Молдовы в ЕС.

В ближайшие дни председательство продолжит работу над финализацией обсуждений в Совете ЕС.

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Что это означает

Первый кластер переговоров охватывает фундаментальные вопросы - верховенство права, демократию и основные права. Его открытие является обязательным шагом на пути к полноправному членству в ЕС.

Председательство Кипра назвало этот шаг "важной вехой" на евроинтеграционном пути обеих стран и "сильным сигналом единства и решимости ЕС".

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС как можно быстрее открыть первый переговорный кластер по вступлению Украины, подчеркнув, что двусторонние споры между Киевом и Будапештом не должны блокировать евроинтеграционный курс страны.

По оценкам европейских чиновников, Украина способна пройти большинство переговорных этапов в течение следующих 12-18 месяцев.

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