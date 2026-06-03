Важная веха на пути в ЕС: Брюссель готовит начало переговоров с Украиной

Что произошло

Кипрское председательство инициировало подготовительный процесс для формального открытия первого кластера переговоров о членстве Украины и Молдовы в ЕС.

В ближайшие дни председательство продолжит работу над финализацией обсуждений в Совете ЕС.

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Что это означает

Первый кластер переговоров охватывает фундаментальные вопросы - верховенство права, демократию и основные права. Его открытие является обязательным шагом на пути к полноправному членству в ЕС.

Председательство Кипра назвало этот шаг "важной вехой" на евроинтеграционном пути обеих стран и "сильным сигналом единства и решимости ЕС".