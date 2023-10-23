Барабаш о ситуации в Авдеевке: россияне лезут как бешеные, несмотря на сумасшедшие потери

Российские войска не прекращают штурмы в районе Авдеевки Донецкой области, несмотря на сумасшедшие потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

По его словам, за прошедшие сутки продолжались ожесточенные бои, было зафиксировано много обстрелов и бомбардировок авиацией.

"Стрелецкие бои не затихают круглосуточно. Россияне бросают большие силы с пехотой и бронетехникой, потери в них сумасшедшие, но это их не останавливает, штурмы продолжаются. Лезут как бешеные, десятками ложатся и спустя некоторое время уходят снова. Их очень много", - рассказал Барабаш.

Он также добавил, что в последние дни враг стал применять меньше бронетехники из-за повышения влажности.