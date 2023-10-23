Россия перебрасывает под Авдеевку новые силы, несмотря на большие потери - ISW

Россияне перебрасывают под Авдеевку Донецкой области новые силы, несмотря на большие потери и сложности со штурмом украинских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Несколько российских военных блоггеров утверждали, что 22 октября существенных изменений на фронте на Авдеевском направлении не произошло. Вероятно, русские войска вновь остановятся после неудачного большого наступления, понесшего большие потери.

Известный российский военный блоггер утверждал, что украинские силы "неожиданно" контратаковали в направлении Песков (8 км юго-западнее Донецка) и вытеснили российские силы с позиций в этом районе. Другой "военкор" заявил, что заявления о продвижении украинцев вблизи Песков и Опросного (4 км к югу от Авдеевки) неправдивы.

Другой российский источник, якобы служивший на авдеевском направлении, утверждал, что украинские силы не проводили контрударий на его неопределенном участке фронта.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) Российский военный блоггер утверждал, что российские войска не полностью расчистили территорию Авдеевского породы спорной серой зоной.

Связанный с Кремлем военный блоггер обсудил трудности, которые могут способствовать "позиционному тупику" наступательных операций РФ на авдеевском направлении по состоянию на 22 октября. Он утверждал, что на статической линии фронта с большим количеством личного состава и укрепрайонами по обе стороны трудно вести маневренную войну.

Он также отметил, что украинские беспилотники и другое высокоточное оружие сделали бронетехнику все более уязвимой и усложнили наземные атаки. Кроме того, российские войска испытывают трудности с преодолением украинских минных полей вблизи Авдеевки и не могут полностью уничтожить украинскую материально-техническую базу, позволяя украинскому командованию быстро перебрасывать личный состав в критические районы.

Российские источники ранее утверждали, что украинские оборонные укрепления представляют серьезную проблему для продвижения россиян вокруг Авдеевки. Эти вызовы очень похожи на те, с которыми столкнулись украинские силы на юге Украины в первые недели продолжающегося в июне 2023 года украинского контрнаступления. Однако еще предстоит увидеть, будут ли у российских сил возможности и гибкость, чтобы определенным образом адаптироваться, как украинские силы сделали после первых неудач в июне 2023 года.

Украинские источники заявили, что российские войска продолжают перебрасывать личный состав на авдеевское направление для поддержки наступательных усилий, несмотря на значительные потери.

Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские военные перебрасывают личный состав с территории России непосредственно на авдеевское направление для компенсации потерь личного состава.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российское военное командование недавно перебросило несколько российских полков в составе мобилизованных на авдеевское направление, что свидетельствует о том, что Россия, скорее всего, не планирует прекращать операции в этом направлении.

Машовец отметил, что российские военные также перебросили части 57-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Западного военного округа в район Спартак-Яковка-Минерале-Каштаново (4 км к югу-5 км к юго-востоку от Авдеевки) .

Ключевые выводы:

Российские войска перебрасывают дополнительные силы на фронт в Авдеевку, несмотря на продолжающиеся вызовы с фронтальными механизированными штурмами и провал нового наступления 19-20 октября.

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