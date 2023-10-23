ВСУ имеют успех под Бахмутом, враг из-за потерь перебрасывает новые подразделения, - Генштаб
Силы обороны Украины продвигаются на Бахмутском направлении и имеют успех в районе Клещиевки и Андреевки. В то же время российские оккупанты из-за значительных потерь перебрасывают на этот участок фронта дополнительные подразделения.
Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.
По словам офицера, на Бахмутском направлении бойцы ВСУ продолжают наступательные действия южнее Бахмута.
"Имеют успех восточнее Клещиевки и восточнее Андреевки", - отметил представитель Генштаба.
Российские захватчики при этом предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение в этих районах, а также возле Васюковки, Богдановки и Хромового, добавил Ковальчук.
"Кроме того, из-за значительных потерь враг опрокидывает на это направление дополнительные подразделения", - рассказал он.
Бои в районе Бахмута
Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Украинские бойцы продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута. Ранее там были освобождены населенные пункты Клещиевка и Андреевка.
При этом сам Бахмут пока остается под контролем российских оккупантов. Также захватчики пытаются восстановить утраченные позиции на южном фланге, но безуспешно.
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