Ватикан под руководством американца отказался от участия в Совете мира Трампа

Ватикан отказался от участия в Совете мира президента США Дональда Трампа. Святой престол поддерживает ООН.
Об этом заявил государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.
Читайте также: Совет мира Трампа: для чего его создали и что это значит для Украины
Позиция Ватикана была озвучена в Риме во время двусторонней встречи с правительством Италии в Палаццо Борромео, приуроченной к годовщине подписания Латеранских соглашений. На мероприятии также присутствовал президент Италии Серджо Маттарелла.
"Есть моменты, которые вызывают у нас определенное изумление. Есть некоторые критические пункты, требующие разъяснений. Важно, что делается попытка ответить. Однако для нас существуют определенные критические вопросы, которые следует решить", - подчеркнул Паролин.
Он добавил, что одна из проблем состоит в том, что "на международном уровне именно Организация Объединенных Наций, прежде всего, должна руководить такими кризисными ситуациями".
По его словам, именно на этом пункте настаивал Ватикан.
Напомним, Совет мира Трампа - это новая международная платформа, созданная для поиска дипломатических путей урегулирования глобальных конфликтов.
Инициатива позиционируется как попытка сформировать оперативную группу государств, способных быстро реагировать на кризисы и предлагать конкретные решения по достижению стабильности в мире.
Проект предусматривает вовлечение разных стран в статус участников или наблюдателей для коллективного обсуждения проблем международной безопасности.
К слову, недавно Трамп анонсировал заседание Совета мира, на котором обсудят возможность отправки войск в Сектор Газа.