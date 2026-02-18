UA

Війна в Україні

Ватикан під керівництвом американця відмовився від участі в Раді миру Трампа

Фото: Папа Римський Лев (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ватикан відмовився від участі в Раді миру президента США Дональда Трампа. Святий престол підтримує ООН.

Про це заявив державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Читайте також: Рада миру Трампа: для чого її створили і що це означає для України

Позиція Ватикану була озвучена в Римі під час двосторонньої зустрічі з урядом Італії в Палаццо Борромео, приуроченої до річниці підписання Латеранських угод. На заході також був присутній президент Італії Серджо Маттарелла.

Чому виникли сумніви

"Є моменти, які викликають у нас певне здивування. Є деякі критичні пункти, які потребують роз'яснень. Важливо, що робиться спроба відповісти. Однак для нас існують певні критичні питання, які слід вирішити", - наголосив Паролін.

Діяльність ООН

Він додав, що одна з проблем полягає в тому, що "на міжнародному рівні саме Організація Об'єднаних Націй, перш за все, повинна керувати такими кризовими ситуаціями".

За його словами, саме на цьому пункті наполягав Ватикан.

Рада миру Трампа

Нагадаємо, Рада миру Трампа - це нова міжнародна платформа, створена для пошуку дипломатичних шляхів урегулювання глобальних конфліктів.

Ініціатива позиціонується як спроба сформувати оперативну групу держав, здатних швидко реагувати на кризи і пропонувати конкретні рішення щодо досягнення стабільності у світі.

Проєкт передбачає залучення різних країн у статус учасників або спостерігачів для колективного обговорення проблем міжнародної безпеки.

До слова, нещодавно Трамп анонсував засідання Ради миру, на якому обговорять можливість відправки військ до Сектора Газа.

Сполучені Штати АмерикиВатиканДональд ТрампРада миру