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СМИ узнали о вероятной причине смерти Папы Римского Франциска

Понедельник 21 апреля 2025 15:13
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СМИ узнали о вероятной причине смерти Папы Римского Франциска Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Папа Римский Франциск умер из-за кровоизлияния в мозгу, сообщили врачи. Вероятной причиной смерти стал инсульт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

Папа Римский Франциск, духовный лидер католической церкви, умер мирно, подтвердили врачи римской больницы Джемелли, где он находился на лечении.

По словам медиков, смерть стала следствием серьезных проблем кровоизлияния с мозгом, и на данный момент изучается возможность того, что причиной стал инсульт.

Медики подчеркивают отсутствие связи между этой смертью и предыдущими респираторными проблемами, которые привели к госпитализации Папы Франциска в феврале этого года.

В то время его состояние было связано с инфекцией дыхательных путей, но, по словам, это не имеет очевидного влияния на дальнейшее развитие событий.

Папа Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет. Он был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал эту должность с 13 марта 2013 года.

Папа Римский Франциск неоднократно высказывался относительно агрессии РФ против Украины, призывая к миру и прекращению насилия. Он называл войну "позорной катастрофой для всего человечества". В общем, его позиция относительно российско-украинской войны основывалась на призывах к миру, диалогу и прекращению насилия.

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