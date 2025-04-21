СМИ узнали о вероятной причине смерти Папы Римского Франциска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica .

Папа Римский Франциск, духовный лидер католической церкви, умер мирно, подтвердили врачи римской больницы Джемелли, где он находился на лечении.

По словам медиков, смерть стала следствием серьезных проблем кровоизлияния с мозгом, и на данный момент изучается возможность того, что причиной стал инсульт.

Медики подчеркивают отсутствие связи между этой смертью и предыдущими респираторными проблемами, которые привели к госпитализации Папы Франциска в феврале этого года.

В то время его состояние было связано с инфекцией дыхательных путей, но, по словам, это не имеет очевидного влияния на дальнейшее развитие событий.