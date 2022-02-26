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У Василькові йдуть важкі бої: російські війська намагаються висадити десант

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Київ, Субота 26 лютого 2022 02:48
У Василькові йдуть важкі бої: російські війська намагаються висадити десант Фото: у Василькові Київської області йдуть важкі бої (facebook.com/rnbou)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Василькові Київської області в ніч на 26 лютого йдуть важкі бої. Російські загарбники намагаються висадити десант з повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"В цей час в місті Василькові йдуть важкі бої", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що російські загарбники намагаються висадити десантників з повітря.

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого українські зенітники збили російський військовий транспортник Іл-76 з десантом.

Зазначимо, раніше ППО України збили в районі проведення ООС вертоліт і штурмовик Су-25 російських окупантів.

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