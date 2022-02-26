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ЗСУ збили Іл-76 з російським десантом під Васильковим

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Київська область, Субота 26 лютого 2022 01:10
ЗСУ збили Іл-76 з російським десантом під Васильковим Фото: Іл-76 (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові з системи ППО збили ворожий російський військовий транспортний літак Іл-76 з десантом в районі Василькова Київської області.

Про це 26 лютого повідомляє РБК-Україна з посиланням Генеральний штаб ЗСУ.

Так, із системи протиповітряної оборони було завдано удару по літаку з російськими десантниками. В результаті попадання летальний транспорт з окупантами був знищений.

"Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014.Смерть ворогам!" - йдеться в повідомленні.

Так, тут у Генштабі нагадали про збитий із ЗРК у червні 2014-го окупантами український літак Іл-76, який робив посадку в аеропорту Луганська. Тоді в результаті обстрілу літак спалахнув і впав. Загинули усі 49 військовослужбовців, які були на борту.

Раніше повідомлялося, що українські льотчики збили під Вінницею штурмовик Су25 російських окупантів.

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого в небі над Києвом збили дві ракети і винищувач Су-27 російських окупантів. Льотчик потрапив у полон.

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