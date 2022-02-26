На Донбасі українські ППО збили вертоліт і штурмовик Су-25 російських окупантів
Українські зенітники в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) збили вертоліт і штурмовик Су-25 російських окупантів. Застосовувався зенітно-ракетний комплекс С-300.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Як зазначили військові, російський вертоліт і штурмовик були збиті в районі ООС близько півночі. Українські зенітники застосували ЗРК С-300.
Інших подробиць командування ЗС ЗСУ не наводить. Також не повідомляє про те, вдалося чи ні взяти в полон екіпажі збитих бойових машин.
Нагадаємо, 25 лютого українські ППО в небі під Києвом збили ворожий транспортник Іл-76. На його борту знаходився десант.
Зазначимо, цього ж дня українські льотчики збили під Вінницею штурмовик Су-25 російських окупантів.