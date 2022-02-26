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На Донбасі українські ППО збили вертоліт і штурмовик Су-25 російських окупантів

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Донбас, Субота 26 лютого 2022 01:41
На Донбасі українські ППО збили вертоліт і штурмовик Су-25 російських окупантів Фото: у зоні ООС українські зенітники збили вертоліт і штурмовик окупантів (facebook.com/kpszsu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українські зенітники в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) збили вертоліт і штурмовик Су-25 російських окупантів. Застосовувався зенітно-ракетний комплекс С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Як зазначили військові, російський вертоліт і штурмовик були збиті в районі ООС близько півночі. Українські зенітники застосували ЗРК С-300.

Інших подробиць командування ЗС ЗСУ не наводить. Також не повідомляє про те, вдалося чи ні взяти в полон екіпажі збитих бойових машин.

Нагадаємо, 25 лютого українські ППО в небі під Києвом збили ворожий транспортник Іл-76. На його борту знаходився десант.

Зазначимо, цього ж дня українські льотчики збили під Вінницею штурмовик Су-25 російських окупантів.

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