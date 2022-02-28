ru ua
Пн, 28 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Василькові 12 житлових будинків внаслідок обстрілів залишаються без тепла

Новость на русском →
Понеділок 28 лютого 2022 14:39
У Василькові 12 житлових будинків внаслідок обстрілів залишаються без тепла Вулиці Василькова (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

У місті Васильків відновлені дві котельні, повністю зруйновані обстрілами в останні два дні. Ще одна-знаходиться в ремонті, без тепла залишається 12 житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Facebook Київської обласної державної адміністрації.

Також в процесі відновлення знаходиться котельня в селі Гаврилівка Бучанського району, яка була пошкоджена в результаті обстрілу. Через обстріли низка населених пунктів залишилася без електрики. В цей час ведуться роботи з відновлення електропостачання. Зокрема, у Бучі та Ворзелі пошкоджено частину лінії електромережі. ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" оперативно займаються відновленням електропостачання. В окремих частинах населених пунктів вже відновлено електрику.

У Бучі також відсутнє водопостачання, частково мобільний зв'язок та інтернет. Комунальні служби займаються відновленням інфраструктури міста. Без електрики залишаються Бородянка, Дмитрівка і Немішаєве. У Немішаєві також відсутній Інтернет та водопостачання.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна