У Василькові 12 житлових будинків внаслідок обстрілів залишаються без тепла

У місті Васильків відновлені дві котельні, повністю зруйновані обстрілами в останні два дні. Ще одна-знаходиться в ремонті, без тепла залишається 12 житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Facebook Київської обласної державної адміністрації.

Також в процесі відновлення знаходиться котельня в селі Гаврилівка Бучанського району, яка була пошкоджена в результаті обстрілу. Через обстріли низка населених пунктів залишилася без електрики. В цей час ведуться роботи з відновлення електропостачання. Зокрема, у Бучі та Ворзелі пошкоджено частину лінії електромережі. ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" оперативно займаються відновленням електропостачання. В окремих частинах населених пунктів вже відновлено електрику.

У Бучі також відсутнє водопостачання, частково мобільний зв'язок та інтернет. Комунальні служби займаються відновленням інфраструктури міста. Без електрики залишаються Бородянка, Дмитрівка і Немішаєве. У Немішаєві також відсутній Інтернет та водопостачання.