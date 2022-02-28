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В Василькове 12 жилых домов в результате обстрелов остаются без тепла

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Понедельник 28 февраля 2022 14:39
В Василькове 12 жилых домов в результате обстрелов остаются без тепла Улицы Василькова (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

В городе Васильков восстановлены две котельные, полностью разрушенные обстрелами в последние два дня. Еще одна – находится в ремонте, без тепла остается 12 жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Киевской областной государственной администрации.

Также в процессе восстановления находится котельная в селе Гавриловка Бучанского района, которая была повреждена в результате обстрела. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов остался без электричества. В настоящее время ведутся работы по возобновлению электроснабжения. В частности, в Буче и Ворзеле повреждена часть линии электросети. ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" оперативно занимаются восстановлением электроснабжения. В отдельных частях населенных пунктов уже восстановлено электричество.

В Буче также отсутствует водоснабжение, частично мобильная связь и интернет. Коммунальные службы занимаются восстановлением инфраструктуры города. Без электричества остаются Бородянка, Дмитровка и Немешаево. В Немешаеве также отсутствует интернет и водоснабжение.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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