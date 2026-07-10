Василий Стус на банкноте 2000 грн: нужно ли разрешение семьи и есть ли гонорар

Как изображение Василия Стуса могло появиться на банкноте?

Запуск новой банкноты номиналом в 2000 гривен запланирован на 4 сентября этого года - символически в день памяти Василия Стуса. По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, купюра получит более 20 передовых элементов защиты от фальсификации. Глава НБУ также напомнил, что гривня в целом остается одной из самых защищенных валют на мировом уровне.

Руководитель практики интеллектуальной собственности Nota Group Анна Жакот в комментарии РБК-Украина отмечает: по общему праву гражданского законодательства и положений ЗУ "Об авторском праве и смежных правах" в данном вопросе фигурирует сразу два параллельных разрешительных механизма:

Разрешение на использование изображения лица (ст. 308 ГКУ); Разрешение на использование фотоизображения как объекта права интеллектуальной собственности (ОУ "Об авторском праве и смежных правах").

"Следовательно, с учетом факта смерти Василия Стуса в 1985 году лицами, которым сейчас по закону принадлежит право предоставлять разрешение на использование его изображения являются его дети, супруги, родители ", - объясняет она.

В то же время нормой ч.3 ст. 308 ГКУ установлено, что согласие не нужно, если изображение используют, чтобы защитить интересы других лиц. Но это не тот случай, потому что публикация фото на банкноте не полностью отвечает этой цели, говорит специалист.

"Второй аспект - использование фотоизображения в качестве произведения - авторское право принадлежит фотографу или его наследникам (если срок охраны еще не истек (по общему правилу - это жизнь автора + 70 лет), и могла возникнуть потребность в получении лицензии в использовании фото или создании на его базе изображения, - говорит Анна Жакот.

Почему со Стусом все иначе, чем с Хмельницким или Шевченко

По состоянию на 2026 год на украинских гривневых банкнотах изображены выдающиеся деятели украинской истории и культуры:

на банкноте номиналом 20 гривен изображен Иван Франко;

на 50 гривнах - Михаил Грушевский;

на 100 гривнах - Тарас Шевченко;

на 200 гривнах - Леся Украинка;

на 500 гривнах - Григорий Сковорода;

на банкноте номиналом 1000 гривен - Владимир Вернадский.

Все это выдающиеся фигуры более древних эпох, чем когда жил Василий Стус.

"В этом плане в ситуации с Богданом Хмельницким и другими - срок охраны авторским правом уже, вероятнее всего, истек и произведение стало общественным достоянием ", - отмечает Анна Жакот.

Мог ли кто-нибудь из семьи Василия Стуса - дети и другие родственники, получить гонорар за использование изображения выдающегося поэта-диссидента на банкноте?

"Да, но это не обязательно. Потому что предоставление согласия на использование изображения лица не предусматривает по умолчанию оплату", - отмечает руководитель практики интеллектуальной собственности Nota Group.

РБК-Украина пыталось связаться с сыном Василия Стуса для комментария. Впрочем, комментировать этот вопрос официально он пока отказался.