Василь Стус на банкноті 2000 грн: чи треба дозвіл родини та чи є гонорар

Як зображення Василя Стуса могло з'явитися на банкноті?

Запуск нової банкноти номіналом у 2000 гривень заплановано на 4 вересня цього року - символічно у день пам’яті Василя Стуса. За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, купюра отримає понад 20 передових елементів захисту від фальшування. Очільник НБУ також нагадав, що гривня загалом залишається однією із найбільш захищених валют на світовому рівні.

Керівниця практики інтелектуальної власності Nota Group Анна Жакот в коментарі РБК-Україна зазначає: за загальним правим цивільного законодавства та положень ЗУ "Про авторське право і суміжні права" в даному питанні фігурує одразу дві паралельні дозвільні механізми:

Дозвіл на використання зображення особи (ст. 308 ЦКУ); Дозвіл на використання фотозображення як об’єкту права інтелектуальної власності (ЗУ "Про авторське право і суміжні права").

"Відтак, з урахуванням факту смерті Василя Стуса у 1985 році особами, яким наразі за законом належить право надавати дозвіл на використання його зображення є його діти, подружжя, батьки", - пояснює вона.

Водночас, нормою ч.3 ст. 308 ЦКУ встановлено, що згода не потрібна, якщо зображення використовують, щоб захистити інтереси інших осіб. Але це не той випадок, бо публікація фото на банкноті не повністю відповідає цій цілі, каже фахівець.

"Другий аспект - використання фотозображення як твору - авторське право належить фотографу або його спадкоємцям (якщо термін охорони ще не сплив (за загальним правилом - це життя автора + 70 років), і могла виникнути потреба в отриманні ліцензії у використанні фото або створення на його базі зображення, - каже Анна Жакот.

Чому зі Стусом все інакше, ніж із Хмельницьким чи Шевченком

Станом на 2026 рік на українських гривневих банкнотах зображені видатні діячі української історії та культури:

на банкноті номіналом 20 гривень зображений Іван Франко;

на 50 гривнях - Михайло Грушевський;

на 100 гривнях - Тарас Шевченко;

на 200 гривнях - Леся Українка;

на 500 гривнях - Григорій Сковорода;

на банкноті номіналом 1000 гривень - Володимир Вернадський.

Все це видатні постаті більш давніх епох, ніж коли жив Василь Стус.

"В цьому плані у ситуації з Богданом Хмельницьким та іншими - строк охорони авторським правом вже, віргогідно, сплив і твір став суспільним надбанням", - зазначає Анна Жакот.

Чи міг хтось із родини Василя Стуса - діти, та інші родичі, отримати гонорар за використання зображення видатного поета-дисидента на банкноті?

"Так, але це не обовʼязково. Бо надання згоди на використання зображення особи не передбачає по замовчуванню оплатність", - зазначає керівниця практики інтелектуальної власності Nota Group.

РБК-Україна намагалося зв'язатися із сином Василя Стуса для коментаря. Втім, коментувати це питання офіційно він поки відмовився.