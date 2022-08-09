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Вашингтон передав Києву протирадіолокаційні ракети, - Пентагон

Фото: Вашингтон передав Києву протирадіолокаційні ракети (Armуinform)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати в рамках одного з попередніх пакетів військової допомоги передали Україні протирадіолокаційні ракети.

Про це заявив заступник Міністра оборони США Колін Каль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"У недавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків, і можуть вплинути на російські радари та інші речі", - зазначив заступник міністра під час брифінгу для преси в понеділок.

Він також повідомив, що США і союзники допомогли Україні запчастинами та іншими деталями, щоб підняти в небо більше українських винищувачів МіГ-29.

Раніше Пентагон офіційно не оголошував про надання Україні протирадіолокаційних ракет. Однак наприкінці липня Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю українським ЗМІ заявляв, що ЗСУ отримають таке озброєння від США.

Раніше повідомлялося, що 8 серпня Пентагон санкціонував надання Україні найбільшого пакету військової допомоги вартістю в 1 млрд доларів. До нього увійшли ракети для HIMARS, боєприпаси для артилерії, а також протипіхотні міни.

Нагадаємо, цього тижня очікуються ще рішення щодо військової допомоги Україні, оскільки 11 серпня в Копенгагені пройде зустріч західних союзників, яка розглядається як розширення формату "Рамштайн".

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