Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные ракеты, - Пентагон

Соединенные Штаты в рамках одного из предыдущих пакетов военной помощи передали Украине противорадиолокационные ракеты.
Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
"В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов, и могут повлиять на российские радары и другие вещи", - отметил замминистра во время брифинга для прессы в понедельник.
Он также сообщил, что США и союзники помогли Украине запчастями и другими деталями, чтобы поднять в небо больше украинских истребителей МиГ-29.
Ранее Пентагон официально не объявлял о предоставлении Украине противорадиолокационных ракет. Однако в конце июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинским СМИ заявлял, что ВСУ получат такое вооружение от США.
Ранее сообщалось, что 8 августа Пентагон санкционировал предоставление Украине самого большого пакета военной помощи стоимостью в 1 млрд долларов. В него вошли ракеты для HIMARS, боеприпасы для артиллерии, а также противопехотные мины.
Напомним, на этой неделе ожидаются еще решения по военной помощи Украине, поскольку 11 августа в Копенгагене пройдет встреча западных союзников, которая рассматривается как расширение формата "Рамштайн".
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