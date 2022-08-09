Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные ракеты, - Пентагон

Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

"В недавние пакеты военной помощи мы включили определенное количество противорадиолокационных ракет, которые могут быть выпущены с украинских самолетов, и могут повлиять на российские радары и другие вещи", - отметил замминистра во время брифинга для прессы в понедельник.

Он также сообщил, что США и союзники помогли Украине запчастями и другими деталями, чтобы поднять в небо больше украинских истребителей МиГ-29.

Ранее Пентагон официально не объявлял о предоставлении Украине противорадиолокационных ракет. Однако в конце июля министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинским СМИ заявлял, что ВСУ получат такое вооружение от США.