Вашингтон схвалив продаж Польщі понад 30 винищувачів F-35

Фото: винищувач F-35 (nationalinterest.org)

Польща може отримати 32 американські винищувачі F-35

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки у середу, 11 вересня, оголосило про погодження продажу Польщі 32 винищувачів-бомбардувальників F-35. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DefenseNews.

Як повідомляється, американська адміністрація дала згоду на продаж Польщі 32 винищувачів F-35 загальною вартістю 6,5 млрд доларів, а також 33 турбореактивних двоконтурних двигунів F-135, розроблених компанією Pratt & Whitney, та супутнє обладнання.

У відомстві зазначили, що контракт відповідає інтересам внутрішньої політики та національної безпеки США. Угода повинна "підвищити безпеку союзника по НАТО, який є важливою силою, що забезпечує політичну стабільність та економічне процвітання в Європі".

Тепер питання продажу надсучасних винищувачів F-35 повинен впродовж 30 днів розглянути конгрес США та в разі потреби заблокувати рішення Білого дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща збирається остаточно вивести з експлуатації застарілі радянські винищувачі МіГ-29. Від початку березня 2019 року польські Військово-повітряні сили не використовують МіГ-29.

Також РБК-Україна писало, що Словаччина має намір закупити в США 14 винищувачів F-16 модифікації 70/72, які замінять російські літаки Міг-29. Перші 4 винищувачі будуть передані країні в 2022 році, а інші через рік.