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Польща може відмовитися від радянських МіГ-29

Новини » Суспільство    06.08.2019 - 18:52
Польща може відмовитися від радянських МіГ-29
Фото: винищувач МіГ-29

ВПС Польщі не використовує МіГ-29 із початку березня

Польща збирається остаточно вивести з експлуатації застарілі радянські винищувачі МіГ-29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna

Зазначається, що польські Військово-повітряні сили (ВПС) не використовують МіГ-29 від початку березня. У минулому Польща призупиняла використання МіГ-29 через катастрофи. Пілотові тоді вдалося вижити.

"Рішення щодо можливості, умов і термінів можливого відновлення польотів буде прийнято після аналізу всіх досліджень, висновків і рекомендацій, профілактики. Відправною точкою для подальших кроків є визначення можливості безпечної експлуатації флоту", - заявили у Міноборони Польщі.

Відомо, що скептично налаштовані до радянських винищувачів і політики, які займаються обороною у керівній партії "Право і справедливість".

"До виборів ці літаки не повернуться на 90%. Сумніваюся також, щоб це сталося до кінця року. Скоріше, я припускаю, що їх взагалі не будуть повертати", - зазначив один з політиків.

Нагадаємо, ще в 2015 році Болгарія хотіла відмовитися від послуг РФ з технічного обслуговування винищувачів МіГ-29.

Крім того, Словаччина має намір закупити в США 14 винищувачів F-16 модифікації 70/72, які замінять російські літаки Міг-29. Перших 4 винищувачі будуть передані в 2022 році, а інші через рік.

Как сообщало РБК-Украина, Соединенные Штаты Америки призывают всех союзников и партнеров, включая Индию, отказаться от сделок с Россией, в частности от планов приобретения систем ПВО С-400.

Як повідомляло РБК-Україна, Сполучені Штати Америки закликають всіх союзників і партнерів, включаючи Індію, відмовитися від угод із Росією, зокрема від планів придбання систем ППО С-400.

 

 

 

 

Болгарія замінить американськими винищувачами радянські Міг-29 Словаччина відмовилася від російських МіГ-29
Новини України Миг-29
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