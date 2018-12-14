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Словаччина відмовилася від російських МіГ-29

Новини » Політика    14.12.2018 - 07:31
Словаччина відмовилася від російських МіГ-29
Фото: винищувач F-16 Block 70/72 (twitter.com/cavokbr)

Перші літаки F-16 надійдуть в Словаччину в 2022 році

Словаччина має намір закупити в США 14 винищувачів F-16 модифікації 70/72, які замінять російські літаки Міг-29. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Blog.

Перших 4 винищувачі будуть передані в 2022 році, а інші через рік.

Прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що покупка американських винищувачів обійдеться для бюджету країни в 1,8 млрд доларів. У цю суму входить поставка боєкомплекту, навчання пілотів і персоналу, а також послуги логістики.

Пелегріні зазначив, що підписавши цей контракт країна показала готовність до виконання своїх зобов'язань щодо збільшення військового бюджету до 2% ВВП.

У той же час заступник держсекретаря США Джон Салліван заявив, що постачання винищувачів є важливим кроком для Словаччини не тільки як союзника НАТО, але і важливого партнера Вашингтона.

Нагадаємо, ЗСУ отримали модернізовані бойові літаки, вертольоти і літаки. Президент України Петро Порошенко зазначив, що кожна одиниця нової бойової техніки е це вагомий внесок у національну обороноздатність і безпеку наших громадян.

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