Главная » Новости » В мире

Вашингтон назвал "выдумкой" версию Ирана соглашения с США

23:00 27.05.2026 Ср
2 мин
Позднее в Иране заявили, что окончательного соглашения пока нет
aimg Анастасия Никончук
Вашингтон назвал "выдумкой" версию Ирана соглашения с США Фото: Ормузский пролив (GettyImages)
Иранское государственное телевидение сообщило о якобы существующем проекте меморандума между Тегераном и Вашингтоном, который обсуждается в рамках переговоров о прекращении войны. В США ответили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным СМИ, документ предусматривает восстановление судоходства через Ормузский пролив и прекращение морской блокады иранских судов со стороны США.

В репортаже также утверждалось, что обсуждается возможный вывод американских войск из региона. При этом подчеркивалось, что соглашение пока не утверждено окончательно.

На публикацию оперативно отреагировали в Вашингтоне. В Белом доме сообщения о подобных договоренностях назвали "полной выдумкой".

Позже представитель Ирана Али Багери Кани заявил, что окончательных соглашений по Ормузскому проливу пока нет.

"Пока мы не достигли согласия по всем вопросам, мы считаем, что ничего не согласовано", — сказал он.

Одним из ключевых вопросов переговоров остается восстановление судоходства через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа. На фоне публикаций о возможном прогрессе в переговорах цены на нефть снизились более чем на 5%.

Напоминаем, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возможный план урегулирования, согласно которому Ормузский пролив может быть полностью открыт для судоходства примерно через месяц после достижения договоренности о прекращении боевых действий.

Отметим, что президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился восстановить доступ к международному интернету после почти 90 дней масштабных ограничений и блокировки в стране.

