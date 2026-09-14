Ваши фото уже в базах данных: как заблокировать утечку в Instagram, X и LinkedIn
Соцсети используют ваши посты, фото и активность для обучения ИИ - часто без возможности отказаться. Только отдельные платформы позволяют запретить доступ к своим данным.
Медиа РБК-Украина со ссылкой на Lifehacker разобралось, можно ли на это влиять.
Bluesky
Официально платформа не тренирует собственные модели на постах пользователей, однако из-за открытости децентрализованного протокола AT любые публичные данные могут парситься сторонними разработчиками.
Facebook, Instagram и Threads
Компания Meta привлекает к обучению ИИ сообщения, фотографии, комментарии и взаимодействия.
Опция полного отказа действует преимущественно для жителей ЕС из-за требований законодательства, тогда как для других регионов доступна только подача жалобы в случае обнаружения персональных данных в ответах ИИ.
По умолчанию соцсеть для профессионального нетворкинга использует сообщения, комментарии, данные профилей и резюме.
Отказаться можно в меню: "Настройки и конфиденциальность" -> "Конфиденциальность данных" -> "Данные для улучшения генеративного ИИ", где требуется отключить соответствующий переключатель.
Не создает собственных моделей, однако имеет официальные соглашения о передаче данных компаниям OpenAI и Google . Механизма отказа от передачи данных для пользователей пока нет.
TikTok
Родительская компания ByteDance использует контент для тренировки алгоритмов. Для отказа от обработки данных необходимо заполнить специальную форму возражения из-за нарушения конфиденциальности на странице поддержки.
X (Twitter)
Публичные сообщения и взаимодействия с ботом Grok используются для обучения моделей xAI.
Отключить передачу данных можно в меню: "Настройки" -> "Конфиденциальность и безопасность" -> "Обмен данными и персонализация" -> "Grok и сторонние партнеры".
YouTube
Google использует загруженные видео для тренировки моделей генерации видео. Для авторов контента в "Творческой студии YouTube" доступна только опция запрета обучения моделей сторонних компаний в разделе "Настройки" -> "Канал" -> "Расширенные настройки".
Аналитики отмечают, что самыми надежными способами защиты контента остаются перевод аккаунтов в частный режим или их полное удаление, поскольку большинство сервисов собирают данные по умолчанию.