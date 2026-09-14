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Ваши фото уже в базах данных: как заблокировать утечку в Instagram, X и LinkedIn

15:18 14.09.2026 Пн
2 мин
Соцсети учат ИИ на ваших постах
aimg Ольга Завада
Ваши фото уже в базах данных: как заблокировать утечку в Instagram, X и LinkedIn Алгоритмы сливают ваши данные (фото: Unsplash)
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Соцсети используют ваши посты, фото и активность для обучения ИИ - часто без возможности отказаться. Только отдельные платформы позволяют запретить доступ к своим данным.

Медиа РБК-Украина со ссылкой на Lifehacker разобралось, можно ли на это влиять.

Bluesky

Официально платформа не тренирует собственные модели на постах пользователей, однако из-за открытости децентрализованного протокола AT любые публичные данные могут парситься сторонними разработчиками.

Facebook, Instagram и Threads

Компания Meta привлекает к обучению ИИ сообщения, фотографии, комментарии и взаимодействия.

Опция полного отказа действует преимущественно для жителей ЕС из-за требований законодательства, тогда как для других регионов доступна только подача жалобы в случае обнаружения персональных данных в ответах ИИ.

LinkedIn

По умолчанию соцсеть для профессионального нетворкинга использует сообщения, комментарии, данные профилей и резюме.

Отказаться можно в меню: "Настройки и конфиденциальность" -> "Конфиденциальность данных" -> "Данные для улучшения генеративного ИИ", где требуется отключить соответствующий переключатель.

Читайте больше: ИИ станет фотографом: появившееся в новой камере Adobe

Reddit

Не создает собственных моделей, однако имеет официальные соглашения о передаче данных компаниям OpenAI и Google . Механизма отказа от передачи данных для пользователей пока нет.

TikTok

Родительская компания ByteDance использует контент для тренировки алгоритмов. Для отказа от обработки данных необходимо заполнить специальную форму возражения из-за нарушения конфиденциальности на странице поддержки.

X (Twitter)

Публичные сообщения и взаимодействия с ботом Grok используются для обучения моделей xAI.

Отключить передачу данных можно в меню: "Настройки" -> "Конфиденциальность и безопасность" -> "Обмен данными и персонализация" -> "Grok и сторонние партнеры".

Больше интересного: Безопасность детей под угрозой: ЕС обвинил TikTok в серьезных нарушениях

YouTube

Google использует загруженные видео для тренировки моделей генерации видео. Для авторов контента в "Творческой студии YouTube" доступна только опция запрета обучения моделей сторонних компаний в разделе "Настройки" -> "Канал" -> "Расширенные настройки".

Аналитики отмечают, что самыми надежными способами защиты контента остаются перевод аккаунтов в частный режим или их полное удаление, поскольку большинство сервисов собирают данные по умолчанию.

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