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Ваші фото вже у базах даних: як заблокувати зливи в Instagram, X та LinkedIn

15:18 14.09.2026 Пн
2 хв
Соцмережі навчають ШІ на ваших постах
aimg Ольга Завада
Ваші фото вже у базах даних: як заблокувати зливи в Instagram, X та LinkedIn Алгоритми зливають ваші дані (фото: Unsplash)
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Соцмережі використовують ваші пости, фото та активність для навчання ШІ - часто без можливості відмовитися. Лише окремі платформи дозволяють заборонити доступ до своїх даних.

Медіа РБК-Україна з посиланням на Lifehacker розібралося, чи можна на це впливати.

Bluesky

Офіційно платформа не тренує власні моделі на постах користувачів, проте через відкритість децентралізованого протоколу AT будь-які публічні дані можуть парситися сторонніми розробниками.

Facebook, Instagram та Threads

Компанія Meta залучає до навчання ШІ дописи, фотографії, коментарі та взаємодії.

Опція повної відмови діє переважно для жителів ЄС через вимоги законодавства, тоді як для інших регіонів доступна лише подача скарги у разі виявлення персональних даних у відповідях ШІ.

LinkedIn

За замовчуванням соцмережа для професійного нетворкінгу використовує дописи, коментарі, дані профілів і резюме.

Відмовитися можна у меню: "Налаштування та приватність" -> "Приватність даних" -> "Дані для покращення генеративного ШІ", де потрібно вимкнути відповідний перемикач.

Читайте більше: ШІ стане фотографом: що з'явилося у новій камері Adobe

Reddit

Не створює власних моделей, однак має офіційні угоди про передачу даних компаніям OpenAI та Google. Механізму відмови від передачі даних для користувачів наразі немає.

TikTok

Батьківська компанія ByteDance використовує контент для тренування алгоритмів. Для відмови від обробки даних необхідно заповнити спеціальну форму заперечення через порушення приватності на сторінці підтримки.

X (Twitter)

Публічні дописи та взаємодії з ботом Grok використовуються для навчання моделей xAI.

Відключити передачу даних можна в меню: "Налаштування" -> "Приватність і безпека" -> "Обмін даними та персоналізація" -> "Grok та сторонні партнери".

Більше цікавого: Безпека дітей під загрозою: ЄС звинуватив TikTok у серйозних порушеннях

YouTube

Google надає завантажені відео для тренування моделей генерації відео. Для авторів контенту "Творчої студії YouTube" доступна лише опція заборони навчання моделей сторонніх компаній у розділі "Налаштування" -> "Канал" -> "Розширені налаштування".

Аналітики зазначають, що найнадійнішими способами захисту контенту залишаються переведення облікових записів у приватний режим або їх повне видалення, оскільки більшість сервісів збирає дані за замовчуванням.

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