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Безопасность детей под угрозой: ЕС обвинил TikTok в серьезных нарушениях

18:19 24.07.2026 Пт
2 мин
Что выявили проверки?
aimg Ольга Завада
Безопасность детей под угрозой: ЕС обвинил TikTok в серьезных нарушениях ЕС требует сменить правила TikTok (фото: Unsplash)
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Еврокомиссия обвинила TikTok в нарушении закона о цифровых услугах. Регуляторы считают, что дизайн платформы недостаточно защищает детей от кибербуллинга и контактов со злоумышленниками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В чем сущность претензий ЕС?

Европейские регуляторы заявили, что стандарты безопасности аккаунтов TikTok не отвечают требованиям законодательства. Платформа позволяет несовершеннолетним делать свои профили публичными, поэтому их контент видят сторонние пользователи.

Даже частные страницы детей и подростков остаются уязвимыми. Их можно легко найти через списки подписок других пользователей - это могут сделать даже те лица, которые вообще не имеют аккаунта в соцсети.

Еврокомиссия требует изменить настройки по умолчанию. Контент подростков должны видеть только те пользователи, которых ребенок подтвердил лично.

Какое наказание грозит компании?

Это уже четвёртое обвинение против TikTok за последние 2 года. Защита прав детей в цифровом пространстве должна быть стандартной функцией, а не пользовательским выбором, считают европейские чиновники.

Теперь компания имеет право изучить документы проверки и предоставить официальный ответ. Если аргументы регуляторов подтвердятся, TikTok ожидает финансовое наказание.

Штраф за нарушение правил DSA может составить до 6 процентов от глобального годового оборота компании ByteDance.

Читайте больше: ЕС признал алгоритмы соцсетей угрозой для детей: что изменится

Что ответили в TikTok?

Представители соцсети заявили о готовности сотрудничать с регуляторами и изучить выводы комиссии. В компании утверждают, что безопасность подростков остается приоритетом.

По данным разработчиков, для аккаунтов пользователей в возрасте до 18 лет действует более 50 предварительно установленных продуктов безопасности.

Кроме того, подростки не могут использовать частные сообщения или попадать в общую рекомендательную ленту "Для вас".

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