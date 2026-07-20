Ваше авто под угрозой: как беспроводные обновления открывают доступ хакерам

Как это работает?

Технология беспроводного обновления (Over-The-Air или OTA) позволяет дистанционно передавать на устройстве новое программное обеспечение, исправление ошибок и данные.

Автокомпании активно используют ее вместо отзыва машин или визитов в сервисные центры.

Толчок массовому использованию этой системы дала компания Tesla, начавшая развертывать беспроводные обновления для своих машин Model S еще в 2012 году. Сейчас технология интегрирована в большую часть автосектора.

Кроме легковых автомобилей, технологию OTA сейчас внедряют и в других сферах:

Железнодорожный и морской транспорт

Аэрокосмическая отрасль (в том числе беспилотники)

Промышленное оборудование и робототехника

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Угрозы национальной безопасности и шпионаж

Аналитики отмечают, что более глубокая интеграция беспроводных обновлений в транспортную инфраструктуру создает риски, выходящие за пределы утечек персональных данных.

Иностранные шпионы или хакеры потенциально могут получить доступ к системам управления подвижным транспортом. О таких опасениях уже официально заявили Норвегия, Дания и Великобритания.

Американский институт предпринимательства предупредил, что защита автомобильного сектора "критически важна для ограничения шпионских возможностей иностранных правительств".

Правительству США рекомендовали:

Ввести дополнительные проверки безопасности,

Ограничить использование иностранного оборудования и софта в транспорте,

Обязать производителей раскрывать данные о сборе информации.

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Реальные кейсы проявили уязвимость

Опасения экспертов подтвердились в ходе проверки реального транспорта. Так, норвежская автобусная компания Ruter провела тестирование двух автобусов китайского производителя Yutong и выявила критический риск.

В ходе теста выяснилось, что доступ к системе управления батареей и питанием осуществлялся через мобильную сеть с помощью румынской SIM-карты.

Это означает, что производитель или посторонний хакер теоретически может дистанционно остановить автобус или полностью вывести его из строя.

Примечательно, что после расследования в Норвегии собственные проверки безопасности транспорта были начаты в Великобритании и Дании.

Специалисты отмечают, что проблема носит глобальный системный характер и касается не только одного производителя или страны, а всей концепции беспроводного управления.