Близько 3,5 тисячі вчителів окупанти переучують на "стандарти РФ", - Дені сова

Окупаційна влада примусово насаджує в українських навчальних закладах російські "стандарти освіти". Близько 3,5 тисячі викладачів проходять перепідготовку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену з прав людини Людмилу Денісову.

"Окупанти продовжують примусову інтеграцію українських дітей в Російський простір", - написала у своєму Facebook омбудсмен. За її словами, для цього окупаційна влада насаджує в українських навчальних закладах на тимчасово захоплених територіях викладання за "стандартами РФ". За даними омбудсмена, близько 3,5 тисячі українських вчителів вже проходять перекваліфікацію на "російські стандарти" освіти для роботи на тимчасово захоплених територіях.