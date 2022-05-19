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Близько 3,5 тисячі вчителів окупанти переучують на "стандарти РФ", - Дені сова

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Київ, Четвер 19 травня 2022 18:07
Близько 3,5 тисячі вчителів окупанти переучують на "стандарти РФ", - Дені сова Фото: окупанти примушують українських вчителів переходити на "стандарти РФ" (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Окупаційна влада примусово насаджує в українських навчальних закладах російські "стандарти освіти". Близько 3,5 тисячі викладачів проходять перепідготовку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену з прав людини Людмилу Денісову.

"Окупанти продовжують примусову інтеграцію українських дітей в Російський простір", - написала у своєму Facebook омбудсмен.

За її словами, для цього окупаційна влада насаджує в українських навчальних закладах на тимчасово захоплених територіях викладання за "стандартами РФ".

За даними омбудсмена, близько 3,5 тисячі українських вчителів вже проходять перекваліфікацію на "російські стандарти" освіти для роботи на тимчасово захоплених територіях.

Нагадаємо, на захоплених українських територіях окупанти готують "референдуми" щодо приєднання до Росії або створення так званих "народних республік". Про підготовку одного з таких плебісцитів в Енергодарі повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Відзначити, в Україні тільки в квітні було вбито близько 100 дітей, але реальні цифри можуть бути значно вищими.

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