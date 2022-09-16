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"Вас тут не чекають": Латвія обмежує в'їзд для громадян РФ за шенгенськими візами

Фото: міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевич (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Валерія Поліщук

З понеділка, 19 вересня, Латвія обмежує в'їзд на територію країни громадян Росії за шенгенськими візами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевича в Twitter.

"З 19 вересня Латвія, з міркувань безпеки та у зв'язку з російською агресією, обмежує в'їзд російським громадянам з шенгенськими візами", - написав він.

Міністр попередив громадян Росії, що їх не чекають в Латвії.

"Росіяни, не намагайтеся перетнути кордон, вас тут не чекають, припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни!"- додав Рінкевич.

Нагадаємо, Естонія, Латвія, Литва і Польща домовилися про спільний регіональний підхід, висловивши "політичну волю і твердий намір встановити національні тимчасові заходи для громадян Росії, які мають візи ЄС". Відповідну заяву ухвалили 8 вересня прем'єр-міністри чотирьох країн.

Раніше Рада ЄС затвердив повне припинення Угоди про спрощений візовий режим з РФ.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба натякнув, що Україна домагатиметься повної заборони на видачу віз для росіян.

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