UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Вас здесь не ждут": Латвия ограничивает въезд для граждан РФ по шенгенским визам

Фото: министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Валерия Полищук

С понедельника, 19 сентября, Латвия ограничивает въезд на территорию страны граждан России по шенгенским визам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевича в Twitter.

"С 19 сентября Латвия, по соображениям безопасности и в связи с российской агрессии, ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами", - написал он.

Министр предупредил граждан России, что их не ждут в Латвии.

"Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны!" - добавил Ринкевич.

Напомним, Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились об общем региональном подходе, выразив "политическую волю и твердое намерение установить национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС". Соответствующее заявление приняли в 8 сентября премьер-министры четырех стран.

Ранее Совет ЕС утвердил полное прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул, что Украина будет добиваться полного запрета на выдачу виз для россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияВойна России против УкраиныВизовый режимРоссийская Федерация