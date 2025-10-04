"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки

"ЕС поддерживает Украину, поскольку ее народ снова страдает от рук российского варварства. Шокирующие сцены, происходящие на железнодорожной станции Шостка, свидетельствуют о безрассудной и постоянной готовности России атаковать гражданское население", - написала она.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС и партнеры готовы продолжать давление на РФ. Главная цель - заставить российский режим согласиться на справедливый и длительный мир.

Отдельно отреагировали в министерстве иностранных дел Литвы. Там заявили, что возмущены ударом российского дрона по Шостке, который был преднамеренным и направленным против пассажиров и персонала поезда.

"Это откровенный акт террора, который подтверждает статус России как серийного нарушителя международного права и военного преступника", - сказано в сообщении.