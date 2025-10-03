Стоимость золота рекордно выросла: за сколько его покупают НБУ и ломбарды

Что происходит с ценами на золото в мире

С начала года мировые цены на золото увеличились примерно на 44%, достигнув рекордных значений благодаря активным закупкам со стороны центральных банков и возобновлению цикла снижения ставок Федеральной резервной системой США.



В понедельник, 29 сентября, стоимость золота выросла до нового рекордного уровня, превысив отметку 3 800 долларов за унцию. Росту котировок способствовали ослабление доллара и ожидания на снижение процентной ставки ФРС США, пишут Reuters.

"Есть основания, что в октябре и декабре ФРС пойдет на дальнейшее снижение ставок", - цитирует издание аналитика компании Capital.com Кайл Родда.



Золото традиционно укрепляется в условиях низких процентных ставок центральных банков, а также во времена геополитической и экономической нестабильности.

Как отмечается, трейдеры сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС в октябре примерно на уровне 90%, а вероятность дополнительного снижения в декабре – около 65%.

Опрошенные Reuters трейдеры и отраслевые эксперты прогнозируют в следующем году цену на уровне в 4 000 долларов за унцию.

В понедельник, 29 сентября, спотовая цена золота на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла на 1,5% по сравнению с предыдущим днем, достигнув 3 814,9 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на 0,9% до 3 844 долларов за унцию.

На фоне роста золота подорожали и другие драгоценные металлы: спотовая цена серебра поднялась на 2,3% до 47 долларов за унцию, платина выросла на 3,6% до 1 623,9 доллара, а палладий – на 2% до 1 295,2 доллара.

Что происходит с ценами на золото в Украине

Мировой и украинский рынки золота существенно отличаются. В Украине операции с золотом сводятся преимущественно к продаже слитков населению через банки, тогда как мировой рынок охватывает масштабные фьючерсные и инвестиционные операции, сказал в разговоре с РБК-Украина экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Золото в слитках в Украине можно хранить, но с продажей могут возникнуть проблемы, поскольку банки не доверяют друг другу и могут не купить металл на которых не стоит их клеймо", - отметил он.

Из-за отсутствия в Украине полноценного фондового рынка, цены на металл формируются исключительно под влиянием мировых котировок и меняются синхронно с ними, подчеркнул экономист Олег Гетьман.

"Цены зависят от мировых цен на эту продукцию. И как золото колеблется в мире, так же оно колеблется у нас", - добавил он.

Эксперты предупреждают, что золото не является инструментом для заработка, а скорее способом сохранения стоимости сбережений в периоды мировой нестабильности. Именно поэтому цены на золото в Украине и в дальнейшем будут расти.

"Я думаю, что ближайшие несколько лет из-за роста геополитической турбулентности золото будет расти в цене", - заявил Кушнирук, добавив, что золотые изделия в ломбардах оцениваются значительно дешевле рыночной стоимости металла.

Экономисты рекомендуют диверсифицировать сбережения: держать часть в золоте, часть в валюте (доллар, евро), а часть в государственных облигациях. Они также предостерегают, относительно ликвидности слитков: продать их можно не всегда легко, а комиссии банков при купле-продаже значительны. Но золото можно покупать не только как именно физический металл.

"В банках существуют вклады, которые привязаны к золоту. Вы кладете средства, эквивалент условного слитка или унции, и вам на них еще начисляется процент", - отметил Гетьман.

Какие цены на золото в Украине

В четверг, 2 октября, Нацбанк установил такие закупочные цены на золото:

Банковский металл - 5 095,16 гривны за грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества - 5 079,87 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов - 5 044,21 гривны за грамм.

НБУ может покупать золото у коммерческих банков.

Средние тарифы на прием золотых изделий в ломбардах Украины по пробам:

Цены на самые распространенные пробы золота, из которых изготавливаются ювелирные изделия в ломбардах по состоянию на 30 сентября составляют 3 224 гривны за 583 пробу, 3 231 гривны за 585 пробу и 4 144 гривны за 750 пробу. Банковское золото (999 пробы) стоит 5 350 гривны. В мониторинг РБК-Украина были включены ломбарды "Скарбниця", "Скупка золота", "Благо".