Стоимость злотого снова достигла рекорда. Какой курс установил НБУ

Национальный банк Украины снова поднял курс злотого до рекордного уровня - 12 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс польского злотого на 23 января составляет 12,0074 гривен за 1 злотый (+0,02 гривны равнению с 22 января).
В начале года официальный курс злотого составлял 11,8015 гривен, за это время он вырос на 21 копеек.
Средние курсы злотого в обменниках и кассах банков 22 января не изменился по сравнению с 21 января и составляет 11,55-11,99 гривен (покупка-продажа).
С начала декабря прошлого года (11,29-11,79 гривен) курсы выросли на 20-26 копеек, а с 1 января этого года (11,41-11,86 гривен) курсы покупки-продажи увеличились на 13-14 копейки.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Напомним, что на 23 января официальные курсы доллара и евро снизились на 1 и 15 копеек - до 43,17 и 50,52 гривен соответственно. Стоимость евро снижается второй день подряд после достижения рекордного уровня 21 января -50,72 гривен.
Эксперты, опрошенные РБК-Украина, связывают рост курса евро на украинском валютном рынке со снижением курса доллара к евро на международном рынке. Например, Юрий Крохмаль, директор по продажам "Банка Авангард" считает, что политика Дональда Трампа может привести к ответным мерам со стороны ЕС (также пошлины), что будет вести к ослаблению экономики США и понижению курса их валюты.
Курс злотого, который устанавливает НБУ, уже достигал 12 гривен - 13 января. На протяжении 2025 года официальный курс злотого вырос с 10,15 до 11,80 гривен (+16% или 1,65 гривен).