Стоимость войны: один массированный удар России по Украине - 361 миллион долларов

Стало известно, что только один массированный удар России по Украине в ночь на 7 декабря обошелся Кремлю в 361 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны Юга Украины.
Массированный удар России по Украине в ночь на 7 декабря стал не только очередным актом террора и разрушения гражданской инфраструктуры, но и показателем истинных приоритетов Кремля.
Так, по оценкам экспертов, всего за несколько часов на небо над Украиной было сброшено оружие, общая стоимость которого составила около 361 млн долларов.
Чем атаковала РФ Украину:
Эти деньги были потрачены на попытку сломать украинскую инфраструктуру и подорвать сопротивление гражданского населения, вместо того, чтобы потратить их на развитие людей, которые живут в нищете, без надлежащего тепла, медицины и инфраструктуры.
Что Россия могла бы сделать за эти деньги для собственных граждан:
Наиболее авторитетные источники оценивают, что Россия уже потратила на войну с Украиной от 167 млрд до более 200 млрд долларов - и эта сумма день за днем растет.
Отметим, что российские оккупанты перешли к новой тактике терроризма против гражданской инфраструктуры Украины. Объектами терактов РФ стали цели, которые ранее считались "неприкосновенными" из-за ключевой роли в жизнеобеспечении гражданского населения.
Например, в Днепре в результате атаки РФ с 5 на 6 декабря был уничтожен склад сети аптек "Мед-Сервис", где хранились лекарства для миллионов людей по всей Украине. По поводу этой атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский режим упал слишком низко.