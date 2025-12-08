Массированный удар России по Украине в ночь на 7 декабря стал не только очередным актом террора и разрушения гражданской инфраструктуры, но и показателем истинных приоритетов Кремля.

Так, по оценкам экспертов, всего за несколько часов на небо над Украиной было сброшено оружие, общая стоимость которого составила около 361 млн долларов.

Чем атаковала РФ Украину:

653 дроны-камикадзе - около 15,5 млн долларов;

3 ракеты "Кинжал" - ориентировочно 36 млн долларов;

34 крылатые ракеты - около 254 млн долларов;

14 "Искандеров-М" - примерно 56 млн долларов.

Эти деньги были потрачены на попытку сломать украинскую инфраструктуру и подорвать сопротивление гражданского населения, вместо того, чтобы потратить их на развитие людей, которые живут в нищете, без надлежащего тепла, медицины и инфраструктуры.

Что Россия могла бы сделать за эти деньги для собственных граждан:

обеспечить питьевой водой десятки тысяч людей, построив до 120 водоочистных станций;

заменить более 1 000 км изношенных теплосетей, которые каждую зиму изнашиваются по всей стране;

предоставить новое жилье 15 тысячам семей, проживающих в аварийных домах;

построить 6 современных районных больниц с критически важным оборудованием;

возвести более 100 школ и детских садов в отдаленных регионах, где дети учатся в полуразрушенных помещениях.

Наиболее авторитетные источники оценивают, что Россия уже потратила на войну с Украиной от 167 млрд до более 200 млрд долларов - и эта сумма день за днем растет.