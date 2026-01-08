Стоимость доллара в обменниках превысила 43 гривны

Курс продажи доллара в обменных пунктах Украины и кассах банков 8 января увеличился на 23 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (7 января) - до 43,23 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 8 января средний курс продажи евро вырос на 37 копеек - до 50,57 гривен.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,55 гривны (+0,15 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,81 гривны (+0,31 гривны).
Результаты торгов на межбанковском рынке за 7 января (udinform.com)
На межбанке в результате торгов 7 января курс доллара находился на уровне 42,91 – 42,94 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 34 копеек выше закрытия торговой сессии 6 января. Курс евро на межбанке составил 50,20-50,22 гривен (курс покупки был выше на 34 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня).
Напомним, Нацбанк на 8 января повысил курс доллара и евро до рекордно высоких значений - 42,72 и 49,92 гривен соответственно (+15 и 12 копеек к предыдущему дню).
На конец 2026 года инвестгруппы ICU прогнозирует, что официальный курс доллара может достичь 44,3 гривны, KSE Institute (Киевская школа экономики) - 44,5 гривны и инвесткомпания Concorde Capital - 44,8 гривен. Таким образом, эксперты этих организаций прогнозирует умеренную девальвацию гривны по отношению к доллару (на 5-6%). Курс евро будет зависеть от стоимости доллара к евро на международном рынке.