Курс доллара Экономика

Стоимость доллара в обменниках превысила 43 гривны

Фото: Курс доллара в обменниках вырос до 43,23 гривен (Freepic)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс продажи доллара в обменных пунктах Украины и кассах банков 8 января увеличился на 23 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (7 января) - до 43,23 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 января средний курс продажи евро вырос на 37 копеек - до 50,57 гривен.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,55 гривны (+0,15 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,81 гривны (+0,31 гривны).

Результаты торгов на межбанковском рынке за 7 января (udinform.com)

На межбанке в результате торгов 7 января курс доллара находился на уровне 42,91 – 42,94 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 34 копеек выше закрытия торговой сессии 6 января. Курс евро на межбанке составил 50,20-50,22 гривен (курс покупки был выше на 34 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня).

 

Напомним, Нацбанк на 8 января повысил курс доллара и евро до рекордно высоких значений - 42,72 и 49,92 гривен соответственно (+15 и 12 копеек к предыдущему дню).

На конец 2026 года инвестгруппы ICU прогнозирует, что официальный курс доллара может достичь 44,3 гривны, KSE Institute (Киевская школа экономики) - 44,5 гривны и инвесткомпания Concorde Capital - 44,8 гривен. Таким образом, эксперты этих организаций прогнозирует умеренную девальвацию гривны по отношению к доллару (на 5-6%). Курс евро будет зависеть от стоимости доллара к евро на международном рынке.

