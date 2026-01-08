Стоимость доллара в обменниках превысила 43 гривны

По состоянию на утро 8 января средний курс продажи евро вырос на 37 копеек - до 50,57 гривен.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,55 гривны (+0,15 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,81 гривны (+0,31 гривны).

Результаты торгов на межбанковском рынке за 7 января (udinform.com)

На межбанке в результате торгов 7 января курс доллара находился на уровне 42,91 – 42,94 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 34 копеек выше закрытия торговой сессии 6 января. Курс евро на межбанке составил 50,20-50,22 гривен (курс покупки был выше на 34 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня).