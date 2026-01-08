Вартість долара в обмінниках перевищила 43 гривні

Нагадаємо, Нацбанк на 8 січня підвищив курс долара і євро до рекордно високих значень - 42,72 і 49,92 гривень відповідно (+15 і 12 копійок до попереднього дня).

На кінець 2026 року інвестгрупа ICU прогнозує, що офіційний курс долара може сягнути 44,3 гривні, KSE Institute (Київська школа економіки) - 44,5 гривні, а інвесткомпанія Concorde Capital - 44,8 гривні. Таким чином, експерти цих організацій прогнозують помірну девальвацію гривні щодо долара (на 5-6%). Курс євро залежатиме від вартості долара до євро на міжнародному ринку.