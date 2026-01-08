ua en ru
Чт, 08 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Стоимость доллара в обменниках превысила 43 гривны

Украина, Четверг 08 января 2026 11:27
UA EN RU
Стоимость доллара в обменниках превысила 43 гривны Фото: Курс доллара в обменниках вырос до 43,23 гривен (Freepic)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс продажи доллара в обменных пунктах Украины и кассах банков 8 января увеличился на 23 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (7 января) - до 43,23 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 января средний курс продажи евро вырос на 37 копеек - до 50,57 гривен.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,55 гривны (+0,15 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,81 гривны (+0,31 гривны).

Стоимость доллара в обменниках превысила 43 гривны

Результаты торгов на межбанковском рынке за 7 января (udinform.com)

На межбанке в результате торгов 7 января курс доллара находился на уровне 42,91 – 42,94 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 34 копеек выше закрытия торговой сессии 6 января. Курс евро на межбанке составил 50,20-50,22 гривен (курс покупки был выше на 34 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня).

Напомним, Нацбанк на 8 января повысил курс доллара и евро до рекордно высоких значений - 42,72 и 49,92 гривен соответственно (+15 и 12 копеек к предыдущему дню).

На конец 2026 года инвестгруппы ICU прогнозирует, что официальный курс доллара может достичь 44,3 гривны, KSE Institute (Киевская школа экономики) - 44,5 гривны и инвесткомпания Concorde Capital - 44,8 гривен. Таким образом, эксперты этих организаций прогнозирует умеренную девальвацию гривны по отношению к доллару (на 5-6%). Курс евро будет зависеть от стоимости доллара к евро на международном рынке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс в обменниках
Новости
В Днепре продлили каникулы и готовят автобусы вместо трамваев из-за блэкаута
В Днепре продлили каникулы и готовят автобусы вместо трамваев из-за блэкаута
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка