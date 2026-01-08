Вартість долара в обмінниках перевищила 43 гривні

Курс продажу долара в обмінних пунктах України та касах банків 8 січня збільшився на 23 копійок порівняно з попереднім робочим днем (7 січня) - до 43,23 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На міжбанку в результаті торгів 7 січня курс долара перебував на рівні 42,91 - 42,94 гривні за долар (купівля-продаж), що на 34 копійок вище за закриття торгової сесії 6 січня. Курс євро на міжбанку становив 50,20-50,22 гривень (курс купівлі був вищим на 34 копійок порівняно зі значеннями попереднього дня).

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,55 гривні (+0,15 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,81 гривні (+0,31 гривні).

Станом на ранок 8 січня середній курс продажу євро зріс на 37 копійок - до 50,57 гривень.

Нагадаємо, Нацбанк на 8 січня підвищив курс долара і євро до рекордно високих значень - 42,72 і 49,92 гривень відповідно (+15 і 12 копійок до попереднього дня).

На кінець 2026 року інвестгрупа ICU прогнозує, що офіційний курс долара може сягнути 44,3 гривні, KSE Institute (Київська школа економіки) - 44,5 гривні, а інвесткомпанія Concorde Capital - 44,8 гривні. Таким чином, експерти цих організацій прогнозують помірну девальвацію гривні щодо долара (на 5-6%). Курс євро залежатиме від вартості долара до євро на міжнародному ринку.