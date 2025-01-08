В Варшаве состоится встреча министров обороны пяти стран ЕС, пригласили и Украину

"В понедельник на следующей неделе я пригласил министров обороны Германии, Франции, Великобритании и Италии, с участием через телекоммуникационную связь украинского министра Умерова. Поэтому в понедельник будет очень важная встреча "большой пятерки", - рассказал Косиняк-Камыш.

По его словам, во время встречи министры также обсудят изменения, которые происходят в США, то есть инаугурацию избранного президента Дональда Трампа.