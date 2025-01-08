У Варшаві відбудеться зустріч міністрів оборони п’яти країн ЄС, запросили й Україну

У Варшаві 13 січня відбудеться зустріч міністрів оборони Польщі, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії. До переговорів має приєднатися глава Міноборони України Рустем Умєров в онлайн-режимі.
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 300polityka.pl.
"У понеділок на наступному тижні я запросив міністрів оборони Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії, за участю через телекомунікаційний зв’язок з українським міністром Умєровим. Тому в понеділок буде дуже важлива зустріч "великої п’ятірки", - розповів Косіняк-Камиш.
За його словами, під час зустрічі міністри також обговорять зміни, які відбуваються у США, тобто інавгурацію обраного президента Дональда Трампа.
Нагадаємо, 9 січня відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн". На зустрічі також буде присутній голова Пентагону Ллойд Остін, для якого це засідання стане останнім на цій посаді.
Під час "Рамштайну" планують скласти план обороноздатності України до 2027 року. Зокрема, США можуть оголосити про значний пакет допомоги Києву.
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