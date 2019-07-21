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У Варшаві завершилося голосування на виборах до Ради

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 22:49
У Варшаві завершилося голосування на виборах до Ради
Фото: голосування у Варшаві (facebook.com/andrii.desh)

Проголосували 2 тис. 382 особи із 19 тис. 404 громадян України

У Варшаві (Польща) завершилося голосування на закордонній виборчій дільниці №900069 на виборах в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Польщі Андрія Дещиці в Twitter.

За його словами, проголосували 2 тис. 382 особи із 19 тис. 404 громадян України, внесених до списку виборців.

"Всього у Польщі в голосуванні взяли участь: Варшава-2382, Краків-943, Гданськ-589, Люблін-326", - написав він.

У Варшаві завершилося голосування на виборах до РадиРБК-Україна писало, що на 16 закордонних виборчих дільницях завершилось голосування на виборах до Ради.

Також повідомлялося, що на спецділянці на станції "Академік Вернадський", яка є найвіддаленішим виборчою дільницею України, завершилося голосування.

На виборчій дільниці проголосували 12 учасників 24-ї Української антарктичної експедиції. Явка склала 100%.

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