Голосування закордоном завершилось на 16 виборчих дільницях, - ЦВК

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ЦВК зазначили, що на закордонних виборчих дільницях голосування проходить активно

На 16 закордонних виборчих дільницях завершилось голосування на виборах до Ради. Про це під час брифінгу повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на закордонних виборчих дільницях голосування проходить активно.

"В закордонному виборчому окрузі голосування відбувається на 102-х дільницях в 72 країнах світу. Станом на 18 годину процес голосування завершився вже 15 закордонних виборчих дільницях", - заявила Бернацька.

За її словами, о 18:30 також закрилася дільниця України у республіці Іран. Таким чином, голосування завершилося на 16 виборчих дільницях.

"Першими голосування завершили о 13:00 за Київським часом на виборчій дільниці в Посольстві України в Австралії. Із 1 тисячі 741 виборця там проголосували лише 57. Якщо ми поглянемо на активність при голосуванні в посольстві України в республіці Корея, серед 240 виборців, які включені, участь у голосуванні взяли 66 виборців. На виборчій дільниці в Японії проголосувало 107 виборців з 528 включених до списків виборців", - заявила Бернацька.

Раніше РБК-Україна писало, що українці у Мексиці почали голосувати на позачергових виборах до Верховної ради.

Також повідомлялося, що у США почалося голосування українців на виборах до Верховної ради.