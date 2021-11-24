У Варшаві знову відкриють госпіталь на стадіоні через ситуацію з коронавірусом

"Рішенням Мазовецького воєводи буде перезапущено тимчасовий госпіталь в PGE Narodowy", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що керівництво стадіону погоджує деталі перезапуску COVID-госпіталю з центральною клінічною лікарнею Міністерства внутрішніх справ і адміністрації у Варшаві.

У PGE Narodowy підкреслили, що після припинення роботи тимчасового госпіталю в травні цього року велика частина інфраструктури для його розгортання залишилася. Це дозволить швидко відновити його роботу.

Міністр охорони Здоров'я Польщі Адам Недзельський на пресконференції відзначив погіршення ситуації з коронавірусом. За його словами, на цей момент в країні розгорнуто понад 24 тисяч лікарняних ліжок, а до 20 Грудня їх кількість планується збільшити до 31,5 тисячі.