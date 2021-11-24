В Варшаве снова откроют госпиталь на стадионе из-за ситуации с коронавирусом

"Решением Мазовецкого воеводы будет перезапущен временный госпиталь в PGE Narodowy", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство стадиона согласовывает детали перезапуска COVID-госпиталя с Центральной клинической больницей министерства внутренних дел и администрации в Варшаве.

В PGE Narodowy подчеркнули, что после приостановки работы временного госпиталя в мае этого года большая часть инфраструктуры для его развертывания осталась. Это позволит быстро восстановить его работу.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции отметил ухудшение ситуации с коронавирусом. По его словам, на данный момент в стране развернуто более 24 тысяч больничных коек, а к 20 декабря их количество планируется увеличить до 31,5 тысячи.