У Варшаві відкриють госпіталь на стадіоні через ситуацію з коронавірусом

Фото: національний стадіон у Варшаві (commons.wikimedia org User Arne_Cseler)

Представник польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що у Варшаві на національному стадіоні відкриють польовий госпіталь для пацієнтів, які хворіють на коронавірус. Таке рішення було прийняте через стрімке зростання поширення COVID-19 і необхідність забезпечити місця для госпіталізації інфікованих людей.

Про це повідомляє TVP Info.

За словами Мюллера, близько 500 місць для людей з COVID-19 будуть створені в конференц-залах стадіону, де у разі необхідності зможуть провести кисневу терапію. Також кількість місць можна буде розширити до 1000 ліжок. Перші з них будуть доступні на цьому тижні.

Також Мюллер пояснив, що за останні місяці по всій Польщі були визначені місця, зокрема, спортивної інфраструктури, де можуть бути утворені лікарні.

Зазначається, у Польщі за останню добу зафіксували 8536 нових коронавірусу. За останні тижні там реєстрували нові рекорди щоденних випадків. Лікарі повідомляють про нестачу персоналу, лікарняних ліжок та обладнання.

Нагадаємо, з 17 жовтня 152 із 314 повітів Польщі були переведені в "червону зону".

Також РБК-Україна писало, що у Польщі ввели так звані години для людей похилого віку, щоб зменшити ризик їх інфікування коронавірусом.

Крім того, у Польщі введено обов'язковий масковий режим по всій території країни.