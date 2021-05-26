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Варшава заборонила білоруським літакам літати над Польщею

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Варшава, Середа 26 травня 2021 19:39
Варшава заборонила білоруським літакам літати над Польщею Фото: Варшава заборонила білоруським літакам літати над Польщею (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Уряд Польщі заборонив літакам білоруських авіакомпаній входить в повітряний простір країни. Таке рішення було прийнято в середу, 26 травня.

Про це повідомив офіційний представник уряду Польщі Петро Мюллер у Twitter.

За його словами, заборона літакам білоруських авіакомпаній входити в свій повітряний простір є частиною санкцій.

"Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі. Це є частиною реалізації санкцій, про які в ході Європейської Ради просив прем'єр-міністр Моравецький", - написав Мюллер.

Нагадаємо, Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) радить авіакомпаніям ЄС, а також перевізникам інших країн Європи уникати повітряний простір Білорусі, крім випадків надзвичайних ситуацій.

Крім того, рейс білоруської "Бєлавіа" Мінськ-Барселона 26 травня вже не пустили в повітряний простір Польщі.

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